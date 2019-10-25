ФПК в январе 2020 года представит новую систему классов поездов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" планирует в январе 2020 года начать использовать новые названия для классов поездов - такие как "эконом" и "бюджет", рассказал журналистам генеральный директор ФПК Петр Иванов.

"В 2020 году запускаем. Да, [на сайте в январе появятся новые названия]. Но интерфейс еще в разработке", - сказал он.

По словам Иванова, сначала понятия "плацкарт" и "купе" останутся, потребуется некий переходный период.

"В данном случае слишком большое количество нормативных документов, в которых фигурируют другие понятия. И адаптировать под нашу маркетинговую политику уйдет достаточно много времени. Какое-то время - переходный период. Нам бы хотелось уйти от этого (существующих названий - прим. ТАСС)", - заключил глава ФПК.

В настоящее время в российских поездах существуют вагоны плацкарт, купе, СВ, люкс и вагоны с местами для сидения.