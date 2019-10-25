Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФПК в январе 2020 года представит новую систему классов поездов

Компания вводит названия "эконом" и "бюджет" вместо понятий "плацкарт" и "купе"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" планирует в январе 2020 года начать использовать новые названия для классов поездов - такие как "эконом" и "бюджет", рассказал журналистам генеральный директор ФПК Петр Иванов.

"В 2020 году запускаем. Да, [на сайте в январе появятся новые названия]. Но интерфейс еще в разработке", - сказал он.

По словам Иванова, сначала понятия "плацкарт" и "купе" останутся, потребуется некий переходный период.

"В данном случае слишком большое количество нормативных документов, в которых фигурируют другие понятия. И адаптировать под нашу маркетинговую политику уйдет достаточно много времени. Какое-то время - переходный период. Нам бы хотелось уйти от этого (существующих названий - прим. ТАСС)", - заключил глава ФПК.

В настоящее время в российских поездах существуют вагоны плацкарт, купе, СВ, люкс и вагоны с местами для сидения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Объем заявленных резидентами "Архыза" инвестиций достиг 12 млрд рублей
На территории особой экономической зоны "Архыз" зарегистрировано 32 резидента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС