Пашинян назвал приоритетом создание общего алкогольного рынка внутри ЕАЭС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Создание правовой базы для функционирования общего рынка алкогольной продукции является важной задачей для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в пятницу в ходе заседания Евразийского межправительственного совета премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Перед нами стоят масштабные задачи по углублению взаимодействия между нашими странами по самым разным направлениям. Одной из таких задач является создание правовых основ для функционирования общего рынка алкогольной продукции. Согласование соглашения о регулировании общего алкогольного рынка внутри ЕАЭС, основанного на принципах недопустимости дискриминации и ограничения конкуренции, станет шагом к устранению существующих барьеров", - сказал он.

Премьер Армении также подчеркнул важность создания условий для свободного обращения драгоценных металлов, камней и изделий из них внутри ЕАЭС. "Считаю, что подписание соответствующего международного договора позволит сформировать взаимовыгодные торгово-экономические механизмы, ориентированные на создании конкурентных преимуществ государств - членов ЕАЭС", - добавил глава армянского правительства.

Развитие интеграции

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) за прошедшие четыре года проделала колоссальную работу для углубления интеграции внутри ЕАЭС, а также расширения его международных связей, заявил Пашинян.

"За почти четырехлетний период функционирования ЕЭК был проделан поистине огромный объем работы по части практической реализации принципов свободного передвижения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Были достигнуты ощутимые результаты в плане создания и укрепления институтов ЕАЭС. Наша организация сделала огромный шаг в деле международного признания и утверждения своего места и роли в мировой экономике", - отметил он.

Глава армянского правительства также подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС, устранения изъятия и ограничения, координации политики в ключевых отраслях экономики.