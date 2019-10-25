Участники ЕАЭС договорились о взаимном признании пробирных клейм ювелирных изделий

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Участники Евразийского межправительственного совета по итогам заседания подписали ряд документов, в том числе о взаимном признании пробирных клейм ювелирных изделий, произведенных на территории ЕАЭС, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Соглашение "Об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС" определяет правовые основы и требования к функционированию внутреннего рынка драгоценных металлов и камней, а также ювелирных изделий. Договор создаст условия для свободного обращения драгоценностей на внутреннем рынке ЕАЭС.

Также подписано распоряжение "О плане мероприятий по продвижению ювелирной продукции государств - членов Евразийского экономического союза на рынки третьих стран". План предусматривает создание институциональной среды и инфраструктуры для развития ювелирной промышленности и экспорта ювелирных изделий.

На церемонии также было подписано соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС. Документ установит единые требования в сфере производства племенной продукции в странах - участницах ЕАЭС.

Кроме того, утвержден порядок компетенций государств - членов ЕАЭС и ЕЭК в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС.