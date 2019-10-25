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Объем заявленных резидентами "Архыза" инвестиций достиг 12 млрд рублей

На территории особой экономической зоны "Архыз" зарегистрировано 32 резидента

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций, заявленных 32 резидентами курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, достиг 12 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"На территории особой экономической зоны "Архыз" на сегодняшний день зарегистрировано 32 резидента с общим объемом заявленных инвестиций более 12 млрд рублей", - говорится в сообщении по итогам встречи главы министерства Сергея Чеботарева и главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

Поясняется, что на встрече обсуждался также вопрос по дальнейшему развитию курорта и увеличению туристического потока на курорт. В частности, по словам Темрезова, на курорте к 2021 году планируется расширить зону катания до 30 км горнолыжных трасс с 8 подъемниками. К горнолыжному сезону 2019-2020 планируется ввести в эксплуатацию еще один гостиничный комплекс на северном склоне на 100 мест.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
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