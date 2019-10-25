Оператор "Турецкого потока" заявил, что арест акций не повлияет на работы по газопроводу

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Арест акций компании South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток", не повлияет на строительство или эксплуатацию трубопровода, говорится в сообщении компании.

В South Stream также подтвердили, что Окружной суд Амстердама арестовал акции компании по иску "Нафтогаза Украины".

"Данное обстоятельство никак не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода "Турецкий поток". Акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар". На данный момент мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему "Турецкий поток", запланированным на конец 2019 года", - отмечается в сообщении.