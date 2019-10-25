МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. В 2016 году ЕАЭС заключил соглашение о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом, в 2018 году было заключено временное соглашение о создании ЗСТ с Ираном и договор об экономическом сотрудничестве с Китаем.

Соглашение подписано на полях заседания Евразийского межправительственного совета. Документ подписан при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, премьер-министра Сербии Аны Брнабич, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, премьер-министра Киргизии Мухаммедкалы Абылгазиева.

Пресс-служба российского кабмина пояснила, что новое торговое соглашение не только полностью гармонизирует условия торговли Белоруссии, Казахстана и России с Сербией, с которой у них уже есть двусторонние договоренности о свободной торговле, но и создаст аналогичный режим для армянских и киргизских товаров, преференции для которых при доступе на сербский рынок ранее отсутствовали.

"Достигнутые договоренности содержат экономические выгоды для стран Союза и Сербии как в краткосрочной перспективе, основанные на мгновенной экономии таможенных платежей в отношении существующего экспорта, так и в среднесрочной - в связи с реализацией экспортных возможностей в условиях расширения охвата режима свободной торговли", - пояснила пресс-служба правительства РФ.

Первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько ранее сообщил журналистам, что подписание соглашения не будет ущемлять интересов Европейского союза (ЕС). По словам Приходько, это соответствует основополагающим документам отношений России с ЕС и, в частности, "дорожной карте" по общему пространству внешней безопасности и совместному заявлению о расширении ЕС и отношениях Россия - ЕС от 27 апреля 2004 года.

Огромное значение для Сербии

Подписание этого соглашения имеет для балканской страны огромное экономическое значение, заявил корреспонденту ТАСС по телефону из Москвы вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич.

"Соглашение имеет огромное экономическое значение, поскольку открывает доступ к рынку, превышающему 180 млн человек, для компаний из Сербии. Это соглашение охватывает 99% сербских товаров, которые окажутся в режиме без таможенных сборов, и создает благоприятные условия для продолжения успешного сотрудничества в других секторах помимо торговли", - заявил он.

"В этой связи мы ожидаем новые инвестиции как из стран ЕАЭС, так и из стран ЕС, которые также могут использовать достоинства этого соглашения, если производят свой товар в Сербии. Конечно, это соглашение создаст еще более благоприятный климат в политических отношениях и любых других отношениях между РФ и Сербией, и эти отношения отразятся в практической области, непосредственно в экономике", - добавил Ляич.

Министр торговли ожидает роста товарооборота со странами ЕАЭС после подписания соглашения в Москве. "Я напомню, что в настоящий момент 743 сербские компании экспортируют товары на российский рынок, продается свыше 1,2 тыс. наименований товаров. Если к этому добавить еще четыре страны, то это будет означать развитие товарооборота между Сербией и странами ЕАЭС", - отметил министр.

Соглашение о ЗСТ заменит соглашения Сербии о свободной торговле с Россией (2000), Белоруссией (2009), Казахстаном (2010). С Арменией и Киргизией у Сербии соглашений о ЗСТ не было.

Общий товарооборот Сербии со странами ЕАЭС в 2018 году составил €3,4 млрд, из которых экспорт составил €1,1 млрд, а импорт - €2,3 млрд.

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