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ЦБ выявил факт манипулирования акциями "МРСК Центра"

В отношении причастных к этому лиц были приняты меры по недопущению аналогичных действий в дальнейшем

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ установил факты манипулирования обыкновенными акциями "МРСК Центра" на биржевых торгах в июле и августе 2018 года, говорится в сообщении регулятора.

"В ходе проведенной Банком России проверки установлено, что Балушкиным А. Ю. по предварительному соглашению с Балушкиной С. В. в режиме основных торгов биржи заключались взаимные сделки с акциями на основании анонимных безадресных заявок. Поручения, поданные Балушкиным А. Ю. и Балушкиной С. В., имели идентичные значения параметров цены и объема и подавались с одного персонального компьютера с минимальной разницей во времени", - поясняют в ЦБ.

Данные действия приводили к существенным отклонениям параметров торгов.

В отношении указанных лиц, признанных причастными к манипулированию рынками, были приняты меры, направленные на недопущение аналогичных действий в дальнейшем.

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Россия
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