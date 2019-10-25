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Регионы Северного Кавказа объединят усилия для привлечения иностранных туристов

Среди регионов СКФО Ставропольскому край занимает первое место по количеству зарубежных туристов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Привлечь иностранных туристов на Северный Кавказ поможет продвижение его как единого туристического продукта, а также создание туристической инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам, к такому выводу пришли участники деловой миссии Северного Кавказа в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Как рассказали ТАСС представители туроператоров и органов власти северокавказских регионов, у многих из них уже сейчас есть успешный опыт по привлечению организованных туристических групп. Теперь они намерены объединить усилия, используя наработки каждого региона для создания и продвижения комплексных туров по СКФО.

По словам министра туризма Чеченской республики Муслима Байтазиева, по количеству зарубежных туристов Чечня сегодня занимает второе место в СКФО, уступая только Ставропольскому краю, и готова делиться этим опытом с соседними республиками.

"На примере ОАЭ мы видим, что при должном желании и правильном уровне менеджмента туризм можно организовать и в пустыне. Чеченская республика очень активно продвигает туризм, в последнее время глава региона делает на этом большой акцент. На данный момент мы можем взять на себя роль драйвера, чтобы вместе с нашими друзьями и коллегами из других регионов создать мощный туристический продукт, новый объединяющий туристический бренд по типу Золотого кольца России, и уже на федеральном уровне, получив поддержку Ростуризма, продавать его продавать его как единый туристический маршрут", - сказал Байтазиев ТАСС.

Соседние регионы готовы подключаться к реализации проекта и созданию комплексных туров, в том числе для иностранных туристов. "Мы разрабатываем и будем предлагать такой маршрут, чтобы люди прилетели в Махачкалу, а улетели из Минвод, и при этом посмотрели весь Северный Кавказ, хотим охватить все регионы", - сказал ТАСС министр по туризму, народным и художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов.

По его словам, в ходе миссии Северного Кавказа в ОАЭ была достигнута договоренность с департаментом туризма Дубая о сотрудничестве с Дагестаном. "В ближайшее время они намерены отправить рабочую группу вместе со своими туроператорами в Махачкалу. Они будут проводить у нас мастер-классы, презентации, показывать, как работают их компании. Планируется, что это будет в начале следующего года", - пояснил Ибрагимов.

Шелковый путь, халяль и кавказский фольклор

Пока поток зарубежных туристов на Северный Кавказ невелик, однако опыт по привлечению иностранных туристических групп есть практически у всех регионов. Есть и конкретные планы по развитию этого направления в ближайшее время. Так, например, в Карачаево-Черкесии намерены плотно сотрудничать с китайскими туроператорами, рассказала ТАСС представитель министерства экономики КЧР Диана Гуц.

"Мы подписали соглашение в рамках Российско-Китайской Ассоциации предпринимателей по сотрудничеству в развитии туризма. Китайцам в принципе интересен Кавказ, они обозначили два основных направления - это халяль-туры, поскольку в Китае проживают более 13 млн мусульман, а также направление "По следам Шелкового пути" - это не только наша республика, но и, например, Дагестан, Ингушетия. При этом наши китайские партнеры говорят, что готовы формировать для нас группы не в "высокий" сезон, когда турпоток на горнолыжных курортах Архыз и Домбай достигает пиковых значений, а в межсезонье - и таким образом обеспечить нам круглогодичную загрузку", - сказала Гуц, добавив, что первые пробные туры для китайских групп планируется организовать уже в начале следующего года.

Работу с организованными группами зарубежных туристов в ближайшее время планирует и дагестанский клуб путешествий "ТурвДагестан", начать здесь намерены с израильских групп, сообщил ТАСС руководитель клуба Муртурзали Магомедов.

"Уже есть определенные договоренности с израильскими туроператорами, в этом году мы уже привозили две группы - им понравился Дагестан, и они готовы в дальнейшем привозить в республику не менее шести групп в год. Сейчас в Израиле все активнее начинают путешествовать люди пенсионного возраста, и мы тоже ориентируемся на эту аудиторию. Это не дешевые, но достаточно насыщенные и интересные туры, в которые мы включаем встречи с фольклорными коллективами и другие активности", - рассказал Магомедов.

При этом, по его словам, в перспективе речь идет не только о турах по Дагестану, но и межрегиональных маршрутах. "У нас нет прямого авиарейса из Израиля в Махачкалу - израильские туристы прилетают в аэропорт Минвод, оттуда их нужно доставить в Дагестан. Сейчас у нас есть несколько интересных предложений по разработке совместных маршрутов, которые охватывали бы все регионы - начиная от встречи в Минводах. В ближайшее время вместе с коллегами будем над этим работать", - пояснил собеседник агентства.

Дорасти до мировых брендов

Развитие въездного зарубежного туризма на Северном Кавказе сдерживает недостаточно развитая, особенно по мировым меркам, инфраструктура и уровень сервиса, признают туроператоры. Однако, по мнению главы представительства Кабардино-Балкарской Республики по торгово-экономическим вопросам в Москве и Московской области Альберта Шаоева, уже сегодня понятно, что приход крупных федеральных и мировых брендов на Северный Кавказ - дело времени.

"У нас есть отели, которые тянутся к мировому уровню, мы к этому стремимся. А когда у нас персонал и условия будут соответствовать мировым требованиям, я уверен, что мировые бренды сами придут в нашу республику. Так, к нам уже пришла федеральная сеть "Азимут", теперь мы хотим привлечь мировые бренды", - сказал Шаоев ТАСС.

Сегодня развивающиеся курорты Северного Кавказа нуждаются в строительстве новых, современных мощностей коллективного размещения. Но, чтобы сделать такие проекты интересными для инвесторов, необходимо обеспечить круглогодичную загрузку отелей, отмечает Гуц из Минэкономики КЧР.

"Например, в Архызе в зимний сезон у нас проходимость - 7,5 тыс. человек в день, при этом мощность отелей - всего 700 человек. С точки зрения инвестиций это (строительство отелей - прим. ТАСС) выгодно, хорошая гостиница серьезного уровня будет полностью загружена в сезон. Но в межсезонье необходимо продумывать организацию крупных мероприятий, способных обеспечить стабильный турпоток в Архыз на протяжении всего года", - сказала она.

Развивающийся курорт "Армхи" в Ингушетии сегодня уже посещают зарубежные туристы, однако их доля в общем турпотоке составляет не более 5%, рассказал ТАСС генеральный директор "Армхи-Трэвел" Заурбек Евлоев.

"Для нас очень важно выйти на международный рынок, и для этого практически все готово. Мы постоянно пытаемся развивать новые направления туризма - так, до конца года планируем открыть медицинский блок и развивать медицинский туризм. Будем оказывать полный спектр медицинских услуг по всем направлениям, при этом лечение можно будет сочетать с полноценным отдыхом", - сказал Евлоев.

Теги
ОАЭРоссияИнгушетияКарачаево-ЧеркесияСКФОЧечняСтавропольский край
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