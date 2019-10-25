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Сербия обсудит сотрудничество с ЕАБР

Вице-премьер Сербии Расим Ляич отметил, что его страна диверсифицирует "все возможные источники развития для разных сербских проектов"

БЕЛГРАД, 25 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия обсудит сотрудничество с Евразийским банком развития (ЕАБР) ради диверсификации источников развития сербских проектов. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС по телефону вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич, находящийся в Москве в составе сербской делегации.

"Сербия с августа этого года является членом Евразийского инфраструктурного банка, а сейчас у нас пройдет встреча с Евразийским банком развития", -заявил Ляич, отметив, что "Сербия сотрудничает также с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития". "Мы диверсифицируем все возможные источники развития для разных сербских проектов. С этой точки зрения будем разговаривать с ЕАБР", - указал министр.

Страны ЕАЭС и Сербия заключили в пятницу в Москве соглашение о создании зоны свободной торговли. Соглашение подписано на полях заседания Евразийского межправительственного совета при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, премьер-министра Сербии Аны Брнабич, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, премьер-министра Киргизии Мухаммедкалы Абылгазиева.

Пресс-служба российского кабмина пояснила, что новое торговое соглашение не только полностью гармонизирует условия торговли Белоруссии, Казахстана и России с Сербией, с которой у них уже есть двусторонние договоренности о свободной торговле, но и создаст аналогичный режим для армянских и киргизских товаров, преференции для которых при доступе на сербский рынок ранее отсутствовали.

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Сербия
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