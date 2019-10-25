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Страны ЕЭАС начнут работу по отмене роуминга в рамках союза

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отмечал, что это поможет людям почувствовать выгоду от экономической интеграции

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начнет прорабатывать отмену роуминга мобильных операторов между странами - членами интеграционного объединения. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян на пресс-конференции по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в пятницу.

"Поставлена задача заняться работой роуминга на всей территории Евразийского [экономического] союза, с тем, чтобы роуминг при осуществлении телефонных звонков у нас в рамках cоюза отсутствовал", - сказал он.

По словам Саркисяна, было дано поручение о создании рабочей группы, которая проработает вопрос отмены роуминга и представит соответствующее предложение.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин выступил с предложением начать работу по поэтапной отмене роуминга мобильных операторов в рамках ЕАЭС. По его словам, это поможет людям почувствовать выгоду от экономической интеграции.

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия.

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