Медведев предложил премьер-министру Армении обсудить торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну в ходе переговоров обсудить торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Пашинян прибыл в Москву в пятницу для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Медведев в ходе беседы после заседания Евразийского межправсовета поблагодарил Пашиняна за председательство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). "Все было очень достойно", - сказал российский премьер. Это хороший повод "обсудить торгово-экономическое взаимодействие, инвестиции, сотрудничество между нашими странами", добавил Медведев.

"В целом все благополучно развивается, но это не означает, что нечего совершенствовать. Есть некоторые вопросы, которые нужно обсудить. Я с удовольствием это сделаю", - сказал Медведев.

Пашинян поблагодарил российского премьера за теплый прием. Он отметил, что председательство Армении в ЕАЭС получилось "плодотворным". "Переговоры с некоторыми нашими партнерами идут хорошим темпом. Я уверен, что география стран, у которых есть договоры с ЕАЭС, точно расширится", - заявил он.

Пашинян также подтвердил, что встреча в Москве - хороший повод обсудить двусторонние отношения.