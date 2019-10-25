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Биткойн вырос на 15,6%

Он стоит более $8,6 тыс.
Описание
© EPA-EFE/DAVE HUNT

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос на 15,58% - до $8622 на единицу криптовалюты по состоянию на 20:28 мск. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, составила $151,662 млрд.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".

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