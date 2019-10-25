Медведев: договор ЕАЭС и Сербии о зоне свободной торговли поможет росту товарооборота

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Подписание соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет способствовать росту товарооборота между странами "пятерки". Такое мнение премьер-министр Дмитрий Медведев высказал в пятницу в ходе встречи с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

"Сегодня хороший, очень важный день в наших отношениях, потому что вы стали участником подписания документа о сотрудничестве, о зоне свободной торговли между нашим Евразийским союзом и Республикой Сербия, - сказал Медведев. - Мне кажется, это хороший, важный вклад в развитие наших отношений и этот преференциальный торговый режим соглашения с Сербией будет способствовать росту торгового оборота между странами "пятерки", а это 183 млн человек, и вашей страной".

Глава российского правительства выразил надежду, что подписанное соглашение также поможет решить ряд других важных задач.

В разговоре с Брнабич Медведев сказал, что надеется, что его визави понравилось в "Сколково". "Я специально позвал сюда наших друзей и вас в том числе для того, чтобы вы посмотрели, как мы здесь развиваем современные технологии", - заключил Медведев. Со своей стороны премьер-министр Сербии поблагодарила Медведева за приглашение и поддержку в проведении переговоров по подписанию соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Она заметила, что визит президента РФ в Сербию стал переломным моментом, который поспособствовал закрытию всех спорных вопросов и позволил выйти на подписание указанного соглашения.

Брнабич не осталась равнодушной к инновационному центру "Сколково". "Пока вы встречались с вашими коллегами по СНГ, я имела возможность посетить ваш инновационный центр и университет", - рассказала она. Брнабич добавила, что разговаривала с людьми, которые с симпатией относятся к России, а также с теми, которые настроены более скептически, однако, по ее мнению, и те, и другие сходятся в том, что "Сколково" - это лучший центр такого рода в мире.