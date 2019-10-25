Пенсионный фонд рассказал о формировании взносов на пенсию при работе за границей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Добровольные взносы на формирование пенсии можно уплачивать, работая за границей. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР), говорится в пятницу в сообщении на сайте фонда.

В ПФР напомнили, что пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется на всех работающих граждан. Взносы на пенсии формируют и уплачивают работодатели, однако в ряде случаев человек может делать взносы на пенсию сам.

"Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, зарегистрировавшись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно только в клиентской службе ПФР или отправив заявление по почте", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, таким образом взносы могут делать те граждане, которые работают на себя, в их числе и самозанятые. "По закону они не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно", - пояснили в ПФР.

Как отметили в ПФР, граждане, которым не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов для получения права на пенсию, также могут воспользоваться уплатой добровольных взносов, чтобы восполнить недостающие пенсионные права.

"Самой распространенной причиной нехватки баллов или стажа является неофициальное трудоустройство, отказы в назначении пенсии из-за этого происходят не часто и составляют примерно 3% от всех решений, выносимых по заявлениям граждан", - добавили в фонде.