На Крымском мосту тестируют архитектурную подсветку

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Архитектурную подсветку протестировали на Крымском мосту, включив на один час более 300 светильников, сообщили журналистам в информационном центре "Крымский мост".

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"На арочном участке железной дороги на один час включили 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами. Они установлены на своде арки и опорах под ней. Специалисты провели юстировку: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что светильники настраиваются поэтапно, аналогичная работа проводилась на автодорожной части с синими и белыми диодами. В конце года, после запуска движения поездов, фарватерный участок моста будет подсвечен в цветах российского флага.

Суммарно архитектурная подсветка включает более 2 тысяч светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 км кабельных линий. Система охватит не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки. Линейно километр моста будет в цветах триколора.

Специалисты говорят, что подсветка не помешает участникам движения по мосту. Она статичная, монохромная. В то же время трехцветный рисунок из диодов будет видно с берега в хорошую погоду. Система сможет работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года.