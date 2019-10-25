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Отставки и назначения

Медведев назначил Дмитрия Овсянникова замглавы Минпромторга

Овсянников в 2016-2019 годах занимал пост губернатора Севастополя

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Дмитрия Овсянникова замглавы Минпромторга России. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, в должности заместителя министра промышленности и торговли Овсянников "будет участвовать в формировании позиции министерства по вопросам промышленного развития субъектов Российской Федерации и реализации проектов по оказанию гуманитарной поддержки предприятиям промышленности и торговли других государств".

Овсянников занимал пост губернатора Севастополя в 2016-2019 годах. В Минпромторге в 2014-2015 годах он занимал должность директора департамента региональной промышленной политики, а в 2015-2016 годах был замглавы ведомства.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОтставки и назначенияОвсянников, Дмитрий Владимирович
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