Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. России лучше пользоваться мерами бюджетной политики для стимулирования экономики и не снижать ключевую ставку ниже уровня в 3%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в прямом эфире телеканала РБК в пятницу.

"Нужно активнее пользоваться мерами бюджетной политики, когда ставки снижаются до уровня инфляции, или чуть ниже инфляции. Грубо говоря, в России при таргете [инфляции] в 4% уровня процентной ставки базовой ниже 3% лучше не уходить. Если уровня в 3% будет недостаточно для стимулирования экономики, тогда лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит", - сказал он.