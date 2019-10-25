Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. России лучше пользоваться мерами бюджетной политики для стимулирования экономики и не снижать ключевую ставку ниже уровня в 3%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в прямом эфире телеканала РБК в пятницу.

"Нужно активнее пользоваться мерами бюджетной политики, когда ставки снижаются до уровня инфляции, или чуть ниже инфляции. Грубо говоря, в России при таргете [инфляции] в 4% уровня процентной ставки базовой ниже 3% лучше не уходить. Если уровня в 3% будет недостаточно для стимулирования экономики, тогда лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит", - сказал он.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
Реклама на ТАСС
Минэнерго РФ: Саудовская Аравия и ОПЕК+ сыграли ключевую роль в стабилизации рынка нефти
В ведомстве подчеркнули, что оперативное восстановление добычных мощностей в королевстве после атаки дронов еще раз подчеркнуло профессионализм и надежность крупнейших производителей в отрасли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС