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Вашингтон вводит новые правила гуманитарной торговли с Тегераном

Новый платежный механизм должен предотвратить передачу любых доходов или платежей иранскому режиму

ТАСС, 25 октября. Министерство финансов и Госдепартамент объявили о создании нового платежного механизма, который позволит контролировать торговлю гуманитарными товарами с Ираном с целью предотвращения использования задействованных в ней средств на развитие иранской ракетной программы и поддержку террористов. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе американского Минфина.

"Этот механизм поможет международному сообществу более внимательно отслеживать гуманитарную торговлю [с Ираном] для предотвращения использования иранским режимом средств, выделенных на разрешенную торговлю с целью поддержки иранского народа, на развитие программы по разработке баллистических ракет, поддержку терроризма и другую зловредную финансовую деятельность", - говорится в тексте.

Отмечается, что новый платежный механизм предотвратит передачу любых доходов или платежей иранскому режиму. Иностранные правительства, которые примут решение о присоединении к механизму, как указывается в релизе, должны будут ежемесячно предоставлять в Минфин США значительный объем информации о процессе гуманитарной торговли с Ираном.

По утверждению главы Минфина США Стивена Мнучина, "наибольшую озабоченность вызывает деятельность Ирана по отмыванию денег, что свидетельствует об отсутствии прозрачности в экономике страны, в связи с чем они могут поддерживать терроризм по всему миру".

Теги
СШАИранМнучин, Стивен
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