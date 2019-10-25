WSJ: Trump Organization может продать права аренды на отель в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Родственники президента США Дональда Трампа наняли риэлторскую компанию JLL для того, чтобы выставить на продажу права аренды на вашингтонский отель Trump International Hotel. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на сына президента - Эрика Трампа, который занимает пост исполнительного вице-президента Trump Organization.

"С момента открытия мы видели, что к этому отелю проявляют огромный интерес, и как компания, занимающаяся недвижимостью, мы всегда готовы рассмотреть имеющиеся у нас варианты", - привела газета слова Эрика Трампа.

Под отель Trump International было переоборудовано построенное 121 год назад здание почты, расположенное на центральном вашингтонском бульваре. Здание находится в собственности федерального правительства и сдано в долгосрочную аренду Trump Organization. По данным The Wall Street Journal, которая ссылается на мнение экспертов, продажа прав аренды может принести $500 млн, что сделало бы эту сделку одной из самых масштабных в отельном бизнесе. "Аренда на условиях продления может длиться почти 100 лет, и новый владелец смог бы контролировать эту собственность вплоть до будущего века", - отметила газета.

Еще до вступления на пост президента Трамп заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежавшей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей - Дональда и Эрика. Вопрос о продаже отеля в Вашингтоне, напомнила The Wall Street Journal, возник вскоре после того, как группа демократов в Сенате США представила законопроект, по которому администрация президента Дональда Трампа лишается права на проведение мероприятий с участием глав иностранных государств на территории собственности, принадлежащей американскому лидеру, в частности, в поместье Мар-а-Лаго, в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке и на курорте Trump National Doral Miami. Демократы пошли на этот шаг после того, как на прошлой неделе руководитель аппарата Белого дома Мик Малвэни объявил о планах провести саммит Группы семи (G7) с 10 по 12 июня 2020 года на курорте Trump National Doral Miami. 19 октября Трамп написал в Twitter, что администрация США "из-за иррациональной враждебности СМИ и демократов" больше не рассматривает возможность проведения там саммита.