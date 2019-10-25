В "Альфа-капитале" сообщили, что Евгений Живов больше не является сотрудником компании

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Управляющая компания "Альфа-капитал" сообщила об увольнении члена правления компании Евгения Живова на фоне обвинений со стороны его супруги в избиении. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу.

"Управляющая компания "Альфа-Капитал" разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении. В настоящий момент Евгений Живов не является сотрудником УК "Альфа-капитал", - заявили в компании.

При этом в сообщении не указана дата увольнения Живова.

20 октября супруга Живова Ирина на своей странице в Facebook рассказала о том, что Живов избил ее и их дочерей.

По информации на сайте "Альфа-капитал", Живов вошел в совет правления компании в апреле 2016 года. Кроме того, он занимал пост заместителя генерального директора, директора департамента маркетинга, PR и развития бизнеса УК.