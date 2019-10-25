Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Орешкин: капитал в России могут удержать хорошие условия, а не барьеры

Глава Минэкономразвития также утвердительно ответил на вопрос, выступает ли в перспективе за полный отказ от валютного контроля в России

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Избыточное регулирование не сможет удержать капитал в РФ, для его присутствия в стране необходимо создавать хорошие условия. Такое мнение выразил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью, трансляция которого велась на официальном канале РБК в YouTube.

"У нас отсутствует регулирование капитального счета, поэтому деньги спокойно уходят и приходят в нашу юрисдикцию. И чтобы они не утекали, нужно не барьеры создавать, а хорошие условия для того, чтобы капитал здесь находился", - сказал он, комментируя возможность либерализации валютного регулирования.

Орешкин также отметил, что правительство считает большую часть регулирования в этой области "рудиментами".

"За него [регулирование] упорно борется ЦБ, который называет непонятные для меня причины, что начнутся какие-то утечки, оттоки и так далее", - добавил министр, подчеркнув, что будет продолжаться дискуссия с Банком России по сокращению избыточных регуляторных мер.

При этом он утвердительно ответил на вопрос, выступает ли в перспективе за полный отказ от валютного контроля в России.

Заместитель директора департамента финансового мониторинга ЦБ РФ Елена Шакина на Московском финансовом форуме, который проходил 12-13 сентября, сообщила, что регулятор готов вернуться к обсуждению отмены репатриации выручки в иностранной валюте к 2024 году. По ее словам, договоренность достигнута пока только в рублях, а к 2024 году. можно будет вернуться к обсуждению отмены репатриации в иностранной валюте.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
Реклама на ТАСС
Трамп восстановил соглашение по беспошлинной торговле с Украиной по нескольким позициям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС