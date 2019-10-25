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Аэропорт Кызыл примет в субботу первый международный рейс из Монголии

Помимо монгольских городов Улан-Батор и Улангом, планируется организовать воздушное сообщение аэропорта с Пекином и Урумчи в Китае

КЫЗЫЛ, 26 октября. /ТАСС/. Аэропорт Кызыл, получивший около двух месяцев назад статус международного, примет в субботу первый международный рейс из Монголии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тувы.

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Власти Тувы ожидают, что запуск международного сообщения окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие региона. Так, в Минэкономики республики рассчитывают на кратное увеличение авиационной подвижности граждан за счет международного сообщения.

"В Туве готовятся к приему первого международного авиарейса. Он запланирован правительством республики и монгольской авиакомпанией "Хунну Эйр" на 26 октября в качестве технического, то есть позволяющего определить спектр организационных мер, которые следует предпринять для дальнейшей организации авиасообщения через аэропорт Кызыл в соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении.

В рамках подготовки к авиарейсу главой Тувы Шолбаном Кара-оолом проведено контрольное совещание. На нем он сообщил, что для региона запуск международных авиамаршрутов значит очень многое в плане расширения горизонтов экономического и торгового сотрудничества. Для многих жителей региона, особенно приграничных районов, монгольский рынок давно стал постоянным и основным источником их доходов.

В конце августа аэропорт Кызыла получил международный статус, которого власти Тувы добивались несколько лет. Планируется организовать воздушное сообщение с Пекином и Урумчи в Китае, а также монгольскими городами Улан-Батор и Улангом. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток аэропорта вырастет с 33,7 до 249,3 тыс. человек в год.

В 2018 году в аэропорту завершилась масштабная реконструкция, реализованная в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России". До трех километров была увеличена взлетно-посадочная полоса, на которой теперь могут садиться воздушные суда любого типа. Модернизированы наземные мощности, появился современный аэровокзал.

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияКитайМонголияТыва
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