Банки понизят ставки по кредитам и ипотеке вслед за резким снижением ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 6,5%. Столь решительные шаги регулятора, по словам экспертов, были ожидаемы и отчасти отыграны рынком ранее, но большинство кредитных организаций планирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке, а вот потребительские кредиты повсеместно дешеветь не будут. При этом снижение неизбежно коснется и доходности вкладов, сообщили в опрошенных ТАСС банках.

Банк России на последнем заседании 25 октября резко снизил ключевую ставку, уровень которой теперь составляет 6,5%. Регулятор объяснил такое решение более быстрым, чем прогнозировалось, снижением инфляции.

Прогноз по индексу цен также был снижен с 4,0-4,5 до 3,2-3,7% на конец 2019 г. При этом годовая инфляция сложится несколько ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета. По итогам 2020 года с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Ипотека продолжает дешеветь

В аналитическом центре ДОМ.РФ отметили, что основные кредиторы уже учли ожидания такого снижения в ставках по ипотечным кредитам, установив их на уровне 9,2-9,4%, ориентируясь на ставки на финансовых рынках. "Продолжение снижения ключевой ставки формирует условия для достижения целевого показателя по ипотечной ставке национального проекта "Жилье и городская среда" в 2020 году на уровне 8,7%", - отметили в ДОМ.РФ.

О планах по снижению ипотечных ставок вслед за действиями ЦБ ТАСС также сообщили в ряде кредитных организаций.

"Мы планируем снижение ставок по ипотеке с 28 октября. По партнерским программам ставки будут начинаться от 5% годовых, по всем остальным - от 8,7%. Также мы не исключаем изменение ставок по вкладам и кредитам. Мы следим за рыночной конъюнктурой и будем оперативно реагировать на изменение стоимости ресурсов", - сообщил руководитель дирекции развития розничного электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин. С 1 ноября "Ак Барс банк" также снизит ставки по ипотечному кредитованию. В банке сообщили, что минимальная ставка по ипотечному кредиту теперь составит 8,7% на строящиеся квартиры более 100 кв. м. при первоначальном взносе от 20 до 80%.

В Росбанке сообщили, что кредитная организация снизила ипотечные ставки на 0,5% 23 октября. "При принятии этого решения мы учитывали вероятность снижения ключевой ставки ЦБ", - отметил руководитель "Росбанк дом" Денис Ковалев.

Ряд игроков на банковском рынке отметили, что пока не приняли решение по корректировке ставок по своим продуктам.

"ВТБ внимательно следит за ситуацией на рынке, решение об изменении ставок по кредитам и депозитам будет принято банком позднее", - сообщила пресс-служба ВТБ. В банке "Открытие" отметили, что снижение ключевой ставки повлияет на ценообразование, но размер изменения ставок и сроки его проведения будут определены на основании складывающейся рыночной конъюнктуры.

Потребительские кредиты и вклады

Если ипотечные ставки будут двигаться вниз, по мнению участников рынка, то стоимость потребительских кредитов будет снижаться неравномерно. "После ожидаемого снижения ключевой ставки, кредитно-депозитные ставки, по прогнозам аналитиков банка, будут ориентироваться на движение ключевой ставки, и также в среднем станут корректироваться в сторону понижения. Однако снижение ставок ожидается неравномерным, оно будет зависеть от конкурентной среды и бизнес-модели конкретных банков", - отмечают в банке "Русский стандарт", текущие ставки по кредитам и депозитам которого находятся на рыночном уровне. В банке отметили, что величина и необходимость повышения ставок в значительной степени зависят от входящего потока клиентов конкретного банка и качества имеющейся активной базы.

В Райффайзенбанке отметили, что уже заложили нынешнее снижение ключевой ставки в стоимость кредитов. "Снижение ключевой ставки ЦБ до 6,5% было ожидаемым. Мы уже снизили ставки по кредитным продуктам в октябре, например, по кредитам наличными. Теперь минимальная ставка составляет 8,99% годовых. Поэтому мы были готовы к изменению ценовой конъюнктуры рынка. Дальнейшие решения будут зависеть от динамики рынка", - отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов.

В "Ак Барс банке" указали, что последний раз ставка по потребительским кредитам снижалась 12 августа, сейчас стоимость таких кредитов начинается от 10,5%. "Банк пока не принял решение по дальнейшему снижению ставки по потребительским кредитам. Возможно, мы пересмотрим ставки в сторону снижения", - отметили в кредитной организации.

Также продолжат снижаться ставки по вкладам, отмечают участники рынка. С понедельника, 28 октября Промсвязьбанк снижает ставки по всем срочным вкладам в рублях в среднем на 0,25-0,35 процентных пункта, максимальная ставка по ним теперь составит 6,25%. Также снижение ставок по депозитам рассматривают БКС Банк и ряд других участников рынка.

В Почта Банке отметили, что в русле рыночных тенденций ставки по вкладам и потребительским кредитам были уже понижены ранее.

"Последовательное снижение ключевой ставки ЦБ отражает положительные тенденции в российской экономике - замедление инфляции, устойчивость валютных курсов, рост доходов населения. Вместе со снижением ключевой ставки мы ожидаем повышения уровня доступности кредитов для населения за счет снижения их стоимости, но в то же время ставки по вкладам продолжат снижение", - отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.