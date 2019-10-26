Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Amazon недоволен, что Пентагон заключил контракт на $10 млрд с Microsoft

Контракт Министерства обороны США и Microsoft рассчитан на 10 лет

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Американская корпорация Amazon обескуражена решением Министерства обороны США предоставить компании Microsoft 10-летний контракт объемом $10 млрд на предоставление услуг в области удаленных вычислений. Об этом говорится в заявлении официального представителя Amazon Дрю Херденера, опубликованном в пятницу газетой The New York Times.

"Платформа Amazon Web Services является явным лидером в облачных вычислениях, исход [тендера] был бы иным, если бы он основывался на подробном анализе сравниваемых предложений", - отметил представитель Amazon. "Мы остаемся полностью приверженными разработке инноваций для цифрового поля боя, в котором безопасность, эффективность, надежность и разнообразие ресурсов могут провести разграничительную линию между успехом и провалом", - добавил он.

Пентагон в пятницу назвал Microsoft победителем тендера на выполнение контракта объемом $10 млрд компанию Microsoft. Как напоминает The New York Times, исход тендера не был предопределен до самого последнего момента. Сначала безусловным фаворитом считалась Amazon, однако президент США Дональд Трамп в своем Twitter неоднократно делал выпады в адрес главы корпорации Джеффа Безоса. По данным СМИ, Трамп в конфиденциальном порядке выражал желание предоставить выгодный контракт любой другой компании, кроме Amazon.

По данным газеты, новый министр обороны США Марк Эспер запросил несколько месяцев, чтобы тщательнее изучить условия тендера и возможности его главных участников. Несколько дней назад шеф Пентагона взял самоотвод, объяснив это тем, что его сын работает в компании, которая также претендовала на данный контракт.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более $800 млрд.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Банки понизят ставки по кредитам и ипотеке вслед за резким снижением ключевой ставки ЦБ
Участники рынка также обратили внимание на то, что ставки по вкладам продолжают снижаться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС