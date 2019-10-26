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Торговая война
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В Китае заявили об устранении ключевых разногласий с США в ходе торговых консультаций

В частности, были достигнуты договоренности, касающиеся снятия запрета на импорт в Китай мяса птицы из США
Описание
© Thomas Peter-Pool/Getty Images

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора отметили, что технические переговоры по ряду двусторонних торгово-экономических документов уже завершены и обе стороны продолжат учитывать ключевые обеспокоенности друг друга. Об этом сообщило в субботу Министерство коммерции Китая.

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По его данным, разговор состоялся 25 октября, на нем также присутствовал министр коммерции Чжун Шань. "Обе стороны выразили намерение учитывать ключевые обеспокоенности друг друга и подтвердили, что технические переговоры по ряду документов уже завершены", - говорится в заявлении ведомства.

В частности, как отмечается в нем, были достигнуты договоренности, касающиеся снятия запрета на импорт в Китай мяса птицы из США. Стороны пришли к консенсусу по поводу работы системы по надзору за импортом из США рыбной продукции и мяса птицы, а также механизма по обмену информацией по гигиеническим вопросам, касающимся соответствующей продукции.

"Стороны продолжат поддерживать друг с другом контакты на уровне глав делегаций, а на рабочем уровне - в экстренном режиме проводить консультации", - говорится в сообщении.

Теги
СШАКитайТорговая война
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