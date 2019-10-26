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В Крыму построят сеть курортных автодорог от центральной трассы "Таврида"

По предварительным данным, их стоимость составит примерно 50 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Сеть курортных автомобильных дорог, по которым туристы смогут быстро добираться до мест отдыха, а производители - доставлять грузы, намерены создать в Крыму после окончания строительства трассы "Таврида". Об этом сообщил ТАСС министр транспорта региона Сергей Карпов.

По предварительным расчетам, основанным на стоимости аналогичных дорог, сеть крымских трасс обойдется примерно в 50 млрд рублей.

"Трасса "Таврида" позволяет быстро доехать от Крымского моста в Севастополь. Дальше возникает вопрос, как мы будем добираться до мест отдыха, где массовый заезд в сезон, до мест сельхозпроизводства, наших производственных мощностей? Соответственно, будет создана хордовая сеть автодорог для распределения потока. Можно их назвать курортными дорогами", - сказал Карпов.

В Министерство транспорта РФ сейчас направлено предложение о строительстве юго-восточного обхода Симферополя, который позволит перенаправить транспорт, идущий на южный берег Крыма с Крымского моста и керченского направления, отметил министр. "Мы получили предварительное подтверждение о включении данного объекта в федеральную целевую программу с соблюдением процедуры составления инвестиционного паспорта. До конца года закончим, в следующем году мы планируем проектирование и начало строительства", - уточнил он, добавив, что 30-километровая магистраль может быть построена до 2023 года.

Хордовой трассой также может стать дорога из степного города Белогорска в прибрежный поселок Приветное. Рассматривается вопрос о капитальном ремонте и реконструкции дорог, ведущих на побережье Азовского моря. Предполагается, что хордовые магистрали также свяжут трассу "Таврида" с Феодосией, Судаком и Ялтой, рассказал Карпов, добавив.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта - около 150 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути. Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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