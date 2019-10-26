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Власти Крыма заявили, что Египет заинтересован в поставках российского зерна через регион

Постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов отметил также перспективу для сотрудничества с африканскими странами в сфере туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Египет заинтересован в том, чтобы начать закупки российского зерна через порты Крыма, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров республики - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Мы встречались с египтянами. Они говорят, что очень заинтересованы в наращивании поставок российского зерна. И их устраивает, если это зерно будут отправлять через порты Крыма", - рассказал Мурадов.

По его словам, у портов есть возможности для этого. Элеваторы имеются около Керчи, Евпатории и в других районах Крыма, а также в соседнем субъекте - Севастополе.

"Интересует, конечно, поставка других сельскохозяйственных продуктов в виде консервов: овощных, фруктовых, рыбных. Производство рыбной муки - тоже направление очень перспективное, потому что у нас ее можно производить в больших количествах, эта мука идет на корм не только рыбе, но скоту, птице. Мы сейчас занимаемся проектом создания такого предприятия", - отметил Мурадов.

Он добавил, что также перспективна для сотрудничества с африканскими странами сфера туризма. "Северная Африка находится в зоне пустынной, жаркой. Мы недавно встречались с представителями арабских стран, у которых почти такой же климат, особенно в жаркое время года многие хотели бы приехать для отдыха на наши крымские курорты. Для африканских стран это тоже очень хорошее, перспективное направление", - рассказал собеседник.

Теги
ЕгипетРоссияКрым
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