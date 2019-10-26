Минобороны России обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что нефть добывается оборудованием, предоставленным в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями (ЧВК) и спецназом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства", - сказал Конашенков, добавив, что при атаке на такой караван быстро отреагируют силы специальных операций и боевая авиация США. Он также рассказал, что при добыче нефти используют оборудование ведущих корпораций Запада, которое доставляют на объекты в обход всех санкций со стороны США.

Официальный представитель отметил, что нефть вывозится подконтрольной США компанией "Сэдкаб", которая действует при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии". По словам генерала, прибыль с такой контрабанды получают американские ЧВК и спецслужбы США через брокерские компании. По оценке ведомства, так как стоимость одного барреля этой нефти составляет $38, ежемесячно американские государственные службы получают от такого "бизнеса" более $30 млн. Конашенков уверен, что защита нефтяных скважин в Сирии от несуществующих "скрытых ячеек ИГ" (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") будет продолжаться бесконечно, поскольку руководство Пентагона и Лэнгли не захочет терять налаженный финансовый поток, который освобожден от контроля и налогов.

Разведка из космоса В министерстве также сообщили, что США контролировали добычу и движение нефти из Сирии как до, так и после разгрома террористов в Заевфратье. Конашенков рассказал, что об этом свидетельствуют снимки космической разведки ведомства. Официальный представитель Минобороны добавил, что все запасы углеводородных залежей являются собственностью САР, а не террористов и американских защитников от террористов ИГ. "Поэтому то, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, - является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом", - отметил Конашенков.