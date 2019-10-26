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Кризис в Сирии
Обновлено 

Минобороны России обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что нефть добывается оборудованием, предоставленным в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями
Описание
© Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями (ЧВК) и спецназом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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"Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства", - сказал Конашенков, добавив, что при атаке на такой караван быстро отреагируют силы специальных операций и боевая авиация США.

Он также рассказал, что при добыче нефти используют оборудование ведущих корпораций Запада, которое доставляют на объекты в обход всех санкций со стороны США.

Описание
© Пресс-служба Минобороны РФ

Официальный представитель отметил, что нефть вывозится подконтрольной США компанией "Сэдкаб", которая действует при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии". По словам генерала, прибыль с такой контрабанды получают американские ЧВК и спецслужбы США через брокерские компании.

По оценке ведомства, так как стоимость одного барреля этой нефти составляет $38, ежемесячно американские государственные службы получают от такого "бизнеса" более $30 млн.

Конашенков уверен, что защита нефтяных скважин в Сирии от несуществующих "скрытых ячеек ИГ" (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") будет продолжаться бесконечно, поскольку руководство Пентагона и Лэнгли не захочет терять налаженный финансовый поток, который освобожден от контроля и налогов.

Описание
© Пресс-служба Минобороны РФ

Разведка из космоса

В министерстве также сообщили, что США контролировали добычу и движение нефти из Сирии как до, так и после разгрома террористов в Заевфратье. Конашенков рассказал, что об этом свидетельствуют снимки космической разведки ведомства.

Официальный представитель Минобороны добавил, что все запасы углеводородных залежей являются собственностью САР, а не террористов и американских защитников от террористов ИГ.

"Поэтому то, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, - является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом", - отметил Конашенков.

Описание
© Пресс-служба Минобороны РФ

Ранее глава Пентагона заявил о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии, якобы "для предотвращения доступа ИГ к нефтяным полям".

Теги
СШАРоссияКризис в Сирии
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