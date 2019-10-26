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Белорусская компания подписала контракт на поставку удобрений в Индию по $280 за тонну

Cоглашение будет способствовать увеличению спроса со стороны индийских фермеров, заявили в ОАО "Белорусская калийная компания"

МИНСК, 26 октября. /ТАСС/. ОАО "Белорусская калийная компания" (БКК) подписала контракт с Индией на поставку удобрений в эту страну по цене $280 за тонну. Об этом говорится в сообщении БКК, опубликованном в субботу на ее сайте.

"Белорусская калийная компания и ее долгосрочный стратегический партнер в Индии, компания IPL, достигли соглашения, результатом которого стало подписание контракта на поставку калийных удобрений на индийский рынок по цене $280 за тонну CFR", - отмечается в сообщении БКК.

Как заявила компания, это соглашение будет способствовать увеличению спроса со стороны индийских фермеров, а также является подтверждением общего стремления БКК и IPL к гармоничному и устойчивому развитию отрасли. "Установленная цена не только отражает текущую конъюнктуру, но и создает перспективу для активации удобренческого бизнеса во всех ключевых регионах", - считает Белорусская калийная компания.

ОАО "Белорусская калийная компания" было основано в 2013 году. Является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий" и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За шесть лет своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия в 130 стран мира.

Теги
БелоруссияИндия
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