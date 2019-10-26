Госдума планирует принять закон о виноградарстве и виноделии 19 декабря

МАССАНДРА /Республика Крым/, 26 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы планируют в ноябре начать повторное рассмотрение и 19 декабря принять в окончательном чтении законопроект, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия, сообщил глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Думы Сергей Неверов на площадке IX Всероссийского саммита виноделов, который в субботу проходит в Ялте.

Он напомнил, что законопроект был предложен отраслью. Работа над ним велась более двух лет, но после двух чтений и серьезной проработки он все равно был отклонен - отрасль развивается очень динамично, и за время работы появились новые аспекты. Было решено доработать законопроект и внести его заново.

"Мы внесли новый законопроект, который 19 ноября будем рассматривать в первом чтении. Мы поставили себе достаточно жесткую планку, чтобы 18 декабря мы его рассматривали во втором чтении, а 19 декабря - в третьем", - рассказал Неверов.

О законопроекте

Документ подготовлен в рамках приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного во исполнение указа президента РФ от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". При подготовке законопроекта учтены положения концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

Документ определяет, что к субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и (или) виноделия, ее первичной и последующей переработкой в соответствии с законодательством РФ. Садоводы и огородники под действие законопроекта не подпадают.

Законопроект устанавливает требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства.

Предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон. Порядок создания и деятельности таких комиссий будет определяться уполномоченным федеральным органом власти. Регламентируется деятельность саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов.