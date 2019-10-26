Бизнес-омбудсмен Титов покинул пост главы Союза виноградарей и виноделов

МАССАНДРА /Республика Крым/, 26 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов покинул пост председателя совета Союза виноградарей и виноделов России. Его сменил на этой должности гендиректор МИА "Россия Сегодня", телеведущий Дмитрий Киселев, сказал вице-спикер Думы Сергей Неверов журналистам на площадке IX Всероссийского саммита виноделов, который в субботу проходит в Ялте.

"Борис Юрьевич [Титов] практически с основания Союза виноделов и виноградарей был у руля и продолжает оставаться, возглавляя попечительский совет. И будет делать все, чтобы отрасль развивалась. Но необходима динамика, продвижение, я думаю, Дмитрий Киселев обеспечит эту динамику", - сказал Неверов, отметив, что решение о смене главы совета было принято в субботу.

Титов остается сопредседателем попечительского совета союза, пояснил Неверов ТАСС.

В свою очередь Титов сообщил журналистам, что впереди у союза много задач. "Проблем немало: с регулированием, с акцизами, и вопросы стекла ставились, что стекло в дефиците - <…> монопольно цены устанавливаются. [Есть] вопросы с качеством виноделия и винодельческого импорта - нужно улучшать контроль качества импортных вин. Много задач нужно решать", - сказал журналистам Титов.

В этом году ежегодный саммит виноделов был впервые перенесен из Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) в Крым.

Борис Титов занимал пост председателя совета Союза виноградарей и виноделов РФ многие годы. Также его семье принадлежит одна из крупнейших российских компаний по производству вина "Абрау-Дюрсо".