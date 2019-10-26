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Крупнейший авиаперевозчик Юга России получил десятый Superjet

Новому самолету присвоили имя "Ока"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 октября. /ТАСС/. Десятый SSJ-100 пополнил парк авиакомпании "Азимут". Новый самолет получил имя в честь реки Оки, сообщила в субботу пресс-служба авиаперевозчика.

"Сегодня, 26 октября, парк воздушных судов авиакомпании Азимут пополнился десятым самолетом Sukhoi Superjet 100", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новому самолету присвоили имя "Ока" в соответствии с программой присвоения воздушным судам имен крупнейших рек России.

"Самолет поступил непосредственно с завода-производителя АО "Гражданские самолеты Сухого" через Государственную транспортную лизинговую компанию. Sukhoi Superjet 100 будет эксплуатироваться по перспективной сети маршрутов авиакомпании", - отмечается в сообщении.

"Азимут" и Государственная транспортная лизинговая компания подписали твердый контракт на поставку двух самолетов Sukhoi Superjet 100 на авиасалоне МАКС-2019.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.

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Россия
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