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Приостановка авиасообщения с Грузией

В Грузии назвали сумму потерь от временного запрета на полеты из России

Речь идет о $350 млн, отметил премьер-министр страны Георгий Гахария
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© Тимур Попхадзе/ТАСС

ТБИЛИСИ, 26 октября. /ТАСС/. Бюджет Грузии с 8 июля, после того как был введен временный запрет на полеты из РФ, потерял $350 млн. Об этом в субботу заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с жителями края Самегрело - Земо-Сванети, призывая их активно развивать туризм в своем регионе.

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"Когда в июле нам русские аннулировали рейсы, после этого бюджет страны потерял $350 млн. Сегодня доход Грузии от сферы туризма перевалил за $2 млрд. Это реальные деньги. Из них, наверное, лишь 3% идут на Самегрело. Это потому, что тут нет туристических продуктов. Над этим надо поработать", - сказал Гахария.

По его словам, в регионе необходимо строить гостиницы, а также реконструировать исторические памятники. "В Зугдиди необходимо строить гостиницы, Нокалакеви (город-крепость - прим. ТАСС) надо вовремя восстановить. Тут очень много исторических памятников", - подчеркнул премьер.

В соответствии с указом президента РФ от 21 июня российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С 8 июля вступило в силу и решение Минтранса РФ от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг, полиция его разогнала.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента, что стало поводом для недовольства оппозиции, представители которой ворвались в зал и сорвали заседание.

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
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