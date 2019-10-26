Контракт между РЖД и правительством ДР Конго составит $500 млн

ПРЕТОРИЯ, 26 октября. /ТАСС/. Подписанный на текущей неделе меморандум о сотрудничестве между ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и правительством Демократической Республики Конго (ДРК) открывает путь к заключению контракта на сумму в $500 млн. Об этом, как сообщило в субботу агентство Bloomberg, заявил пресс-секретарь президента ДРК Касонго Мвема Ямба Ямба.

В меморандуме, подписанном 23 октября в Сочи на экономическом форуме Россия - Африка, стороны выразили заинтересованность в совместном сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта. РЖД и Министерство транспорта и путей сообщения ДР Конго подчеркнули, что намерены предметно изучить возможности сотрудничества по таким направлениям, как реализация проектов восстановления, модернизации и строительства железнодорожных линий на территории ДРК, перспективные проекты в сфере развития железнодорожной логистики, грузовых и пассажирских перевозок, а также обучение и повышение квалификации железнодорожников ДРК на базе российских профильных вузов.

Для реализации положений меморандума стороны создадут совместную рабочую группу экспертов.

Общая протяженность железных дорог в ДР Конго составляет 4 тыс. км, из которых 3,8 тыс. представляют собой узкоколейные. Электрифицировано 858 км дорог.