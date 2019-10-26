Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Господдержка селян на Кубани в 2019 году составила 7,5 млрд рублей

Губернатор региона Вениамин Кондратьев поблагодарил за трудолюбие всех аграриев и поздравил их с праздником урожая
Фото {{sliderIndex+1}} из 11
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 11

Описание
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС

КРАСНОДАР, 26 октября. /ТАСС/. Государственная поддержка сельскохозяйственных организаций и фермеров на Кубани составила в этом году 7,5 млрд рублей, сообщил в субботу в своем Instagram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, назвав такую поддержку "беспрецедентной".

"В Краснодаре сегодня большой краевой праздник урожая <…> Главный результат года - 14,5 млн зерновых, зернобобовых и риса. Кубань вновь подтвердила высокий статус житницы и гаранта продовольственной безопасности страны. Для новых рекордов у нас есть все возможности: современная сельхозтехника, новые сорта семян и качественные удобрения, выводимые нашими селекционерами, и беспрецедентная господдержка - только в этом году сумма составила 7,5 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Губернатор поблагодарил за трудолюбие всех аграриев, отметив, что урожай для них - "не цифры и отчетность, а смысл жизни". Он поздравил кубанских сельчан с праздником и назвал их "первыми в стране и лучшими в России".

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Саммит Россия – Африка
Первая в Африке женщина-миллиардер рассказала о планах инвестиций в Россию
Изабель душ Сантуш считает, что у РФ есть большой потенциал в сфере высоких технологий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС