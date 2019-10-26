Господдержка селян на Кубани в 2019 году составила 7,5 млрд рублей

КРАСНОДАР, 26 октября. /ТАСС/. Государственная поддержка сельскохозяйственных организаций и фермеров на Кубани составила в этом году 7,5 млрд рублей, сообщил в субботу в своем Instagram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, назвав такую поддержку "беспрецедентной".

"В Краснодаре сегодня большой краевой праздник урожая <…> Главный результат года - 14,5 млн зерновых, зернобобовых и риса. Кубань вновь подтвердила высокий статус житницы и гаранта продовольственной безопасности страны. Для новых рекордов у нас есть все возможности: современная сельхозтехника, новые сорта семян и качественные удобрения, выводимые нашими селекционерами, и беспрецедентная господдержка - только в этом году сумма составила 7,5 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Губернатор поблагодарил за трудолюбие всех аграриев, отметив, что урожай для них - "не цифры и отчетность, а смысл жизни". Он поздравил кубанских сельчан с праздником и назвал их "первыми в стране и лучшими в России".