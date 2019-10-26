Первая в Африке женщина-миллиардер рассказала о планах инвестиций в Россию

СОЧИ, 26 октября. /ТАСС/. Ангольский предприниматель и первая по версии Forbes женщина, ставшая миллиардером в Африке, Изабель душ Сантуш считает, что у России большой потенциал в сфере высоких технологий, и планирует инвестировать в соответствующие отрасли. Русская дочь экс-президента Анголы в интервью ТАСС на полях саммита Россия - Африка рассказала, как бизнесмены с обоих континентов могут наводить мосты сотрудничества, и поделилась своей программой помощи женщинам в Африке.

Она высоко оценила те возможности, которые предоставил саммит и предшествовавший ему экономический форум. "Такой форум создает возможность для диалога не только между Россией и африканскими странами, но и между самими африканскими странами - позволяет им обсуждать вызовы и проблемы, которые перед ними стоят, и искать их решение", - сказала собеседница агентства.

Навстречу друг другу

Душ Сантуш отметила, что выстраивание сотрудничества между представителями бизнеса РФ и стран Африки послужит развитию экономических связей. "Наводить мосты всегда лучше с бизнеса. Когда предприниматели двух стран вместе работают и добиваются успеха, это создает благоприятную почву и для дальнейшего роста", - подчеркнула она. По ее словам, важна также правовая защита инвестиций, "потому что любой инвестор в таких условиях будет более охотно вкладывать в Анголу или в любую другую африканскую страну".

"Некоторые страны предоставляют страхование экспортных кредитов, что создает условия для инвесторов. Но такого в российско-африканской практике пока нет, - обратила внимание душ Сантуш, говоря о барьерах для более активного присутствия российских компаний в Африке. - Но если бы было, компаниям России было бы проще работать в Африке, продавать товары и услуги. Это давало бы какие-то гарантии и снижало бы риски для бизнеса".

Кроме того, по ее мнению, необходимо использовать различные платформы, для того чтобы получить более ясное представление о рынке. "Например, финансовое измерение. Если российские и африканские банки будут теснее сотрудничать, это уже создаст информационную базу и канал ее обмена", - пояснила собеседница.

Рынок с "изюминкой"

Душ Сантуш убеждена, что инвестиции могут идти с обеих сторон: не только из России в Африку, но и наоборот. "В России динамично развивается IT-сфера, технологии, программирование, разработки искусственного интеллекта. Я считаю, что у России есть большой потенциал. И можно помогать разным стартапам, инвестировать в молодые таланты и уже в России создавать решения и технологии, которые могут применяться по всему миру", - подчеркнула она, рассуждая об инвестиционных возможностях в РФ.

Предприниматель рассказала, что обратила внимание на некоторые российские компании, которые "могут иметь успех на африканском рынке", и что рассматривает возможность инвестиций в РФ. "Нас эта сфера интересует. В частности, FinTech, мобильные платежные системы, цифровые платежи, - сообщила она. - Мы ищем возможности для инвестиций в российские технологии и компании по разработке программного обеспечения, чтобы создать востребованный в мире продукт, который был бы адаптирован к развивающемуся рынку, рынку Африки, где я работаю".

Душ Сантуш подчеркнула, что в России много талантов, которые могли бы создать продукт, востребованный "на специфичных рынках, с "изюминкой".

Женщины в бизнесе

Миллиардер поделилась и своим видением решения проблем, связанных с профессиональной самореализацией женщин в странах Африки. "В моих компаниях существует кадровая политика: минимум 40% сотрудников должны быть женщины. Мы даем возможность женщинам развиваться, брать на себя ответственность и занимать руководящие должности", - подчеркнула она.

Однако, убеждена душ Сантуш, этого недостаточно, и необходимо предпринимать шаги в том числе на государственном уровне. "Государства в Африке тоже должны ввести политику в этом отношении, это в том числе вопрос образования. Есть проблема, которая заключается в том, что в Африке девочки очень рано бросают школу, рано выходят замуж, заводят детей, что отнимает у них возможность создавать карьеру и бизнес", - считает предприниматель.

Она рассказала и о своей инициативе, которая позволит женщинам развиваться профессионально: "Недавно я инвестировала в проект по разработке электрических машин и транспортных средств. Мы инициировали программу, согласно которой мы наймем 50 женщин-инженеров и привлечем к разработке и исследованиям в этой сфере". Проект базируется в Европе, но в планах - нанимать женщин из разных регионов.

"Когда мы купили эту компанию, в ней работали 2 тыс. человек, в основном мужчины. Но для меня важно в компаниях, где я работаю, поддерживать гендерный баланс, - продолжила собеседница агентства. - А в данном случае мы поставили перед собой цель искать молодых женщин-инженеров, которые бы хотели развиваться в сфере разработки электрических средств передвижения".

Она сообщила и об учреждении стипендиальной программы для студентов с отличной успеваемостью, которые планируют собственный бизнес. На сегодняшний день по ней обучается около 60 человек в Анголе и Кабо-Верде, но, по словам душ Сантуш, есть планы расширить эту программу и на другие страны. "Она покрывает расходы на обучение, после окончания которого стипендиат устраивается на работу в наши компании, мы помогаем ему расти профессионально", - рассказала предприниматель.