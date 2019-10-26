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"Победа" 28 октября повысит цену билетов из зарубежных аэропортов на €5

Ранее компания собиралась повысить тариф на €25
Описание
© Алексей Копаев/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с понедельника, 28 октября, повысит стоимость тарифа своих авиабилетов с вылетом из-за границы в Россию на €5 (более 350 рублей) в связи с отменой платной регистрации в зарубежных аэропортах, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании. Ранее компания сообщала, что планирует повысить тариф на €25.

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"Мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на €5 и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента", - сказал представитель "Победы", подтвердив, что, как и сообщалось ранее, повышение тарифов произойдет с 28 октября.

Ранее лоукостер сообщал, что начиная с зимнего расписания, которое вводится с 28 октября 2019 года, "Победа" увеличит на €25 цены билетов на все рейсы из зарубежных аэропортов. Такая мера объяснялась "исполнением решения Московского городского суда, (согласно которому авиакомпания - прим. ТАСС) вынуждена включить в тариф стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах".

Мосгорсуд 8 октября удовлетворил жалобу прокуратуры по иску об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах для пассажиров "Победы". Суд счел, что введение платы за регистрацию напрямую противоречит закону. Тогда в авиакомпании заявили, что планируют оспорить данное решение.

"В зарубежных аэропортах, где за регистрацию каждого человека взимается сбор, на рейсах "Победы" можно было сэкономить: зарегистрироваться самостоятельно онлайн и не оплачивать услугу агента в аэропорту. Но нас обязали по умолчанию включить во все тарифы стоимость регистрации, даже для тех клиентов, кто зарегистрировался онлайн. Но это убивает философию "голого тарифа", когда вы платите только за перелет и отказываетесь от всего, что увеличит стоимость билета. Это бьет по самым экономным путешественникам", - пояснил представитель "Победы".

Позиция Минтранса

Платную регистрацию в зарубежных аэропортах лоукостер ввел осенью 2018 года. По данным лоукостера, более 90% клиентов "Победы" проходят самостоятельную онлайн-регистрацию.

В середине октября "Победа" повторно направила в Минтранс обращение исключить из федеральных авиационных правил обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту. Впервые с такой просьбой в адрес Минтранса "Победа" вышла в конце 2018 года.

Как сообщили тогда ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ, реализация такого предложения содержит в себе риск введения российскими авиакомпаниями дополнительных сборов с пассажиров. В министерстве предложили провести всестороннее обсуждение с Советом Федерации, Госдумой, общественными организациями и участниками рынка.

В то же время, заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик сообщил журналистам, что существующее законодательство уже достаточно для того, чтобы обеспечить конкурентную среду в отрасли, что "заставляет авиакомпании предлагать пассажиру лучшие условия, чем его конкурент". По его мнению, это способствует снижению стоимости авиабилетов.

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