WP: США могут начать вносить в черный список часто нарушающие авторские права компании КНР

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Администрация США в рамках мер по защите интеллектуальной собственности ищет дополнительные средства оказания давления на Китай, помимо пошлин. Как сообщила в субботу со ссылкой на источники газета The Washington Post , руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро изучает возможность внесения в черный список китайских компаний, уличенных в регулярном нарушении прав на интеллектуальную собственность.

В настоящее время в соответствующем перечне Минторга находятся в основном фирмы, которые, по мнению американских властей, несут военную или террористическую угрозу Соединенным Штатам, однако администрация президента Дональда Трампа часто подчеркивает, что экономическая безопасность является частью национальной безопасности в целом.

Сам Наварро в интервью The Washington Post назвал ложной информацию о том, что в Белом доме ведется работа над соответствующим указом, однако собеседники газеты утверждают, что видели несколько письменных вариантов этого документа.

Как отмечает издание, внесение в черный список компаний, часто нарушающих права на интеллектуальную собственность, в некоторой степени поможет защитить американских производителей, однако, как полагают эксперты, без наличия четких правил определения того, какие фирмы стоит относить к так называемым многократным нарушителям, у администрации США появится возможность злоупотреблять новыми полномочиями. "Один лишь факт того, что на компанию 10 раз подали в суд, ни о чем не говорит", - заявил газете Джерольд Шнайдер, работавший более чем над 200 исками в этой области.

11 октября Трамп объявил по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. Он добавил, что достигнутые договоренности будут "зафиксированы на бумаге". 16 октября Трамп уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Чили.

В четверг Наварро в интервью телеканалу Fox Business заявил, что начальный вариант торгового соглашения США и Китая будет во многом касаться интеллектуальной собственности и ее защиты.