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AFP: LVMH намерена приобрести транснациональную ювелирную компанию Tiffany

Tiffany еще не дала ответа на предложение французской корпорации, сообщило агентство

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy - намерена купить крупнейшую транснациональную ювелирную компанию Tiffany. Об этом Agence France-Presse (AFP) сообщил в Нью-Йорке источник, близкий к переговорам.

Согласно этим данным, компания Tiffany еще не дала ответа на предложение французской корпорации. Источник не указал размера предложенной со стороны LVMH суммы и высказал предположение, что сделка может и не состояться. По его данным, транснациональная ювелирная компания ведет в настоящее время консультации с экспертами ряда крупнейших банков. Официальный представитель Tiffany отказался прокомментировать появившиеся сведения о слиянии, назвав их "слухами и спекуляциями".

По положению на минувшую пятницу биржевая капитализация Tiffany приближается к $11,90 млрд. Ее оборотный капитал возрос за прошлый финансовый год на 6,5%, до $4,4 млрд. На компанию работает более 14 тыс. человек.

Сложная ситуация

В то же время AFP отмечает, что на развитии компании в настоящее время негативно сказывается высокий курс доллара и снижение размера денежных трат туристов. Также наблюдается снижение покупок драгоценностей со стороны богатых граждан КНР, так как в этой стране в настоящее время развернута крупная кампания по борьбе с коррупцией. В целом на перспективы развития ювелирного бизнеса отрицательно влияет напряженность в коммерческой сфере между США и Китаем, которая также может понизить покупательную способность китайцев. Еще одним неблагоприятным для рынка фактором является ситуация в Гонконге.

Компания Tiffany была основана в 1837 году Чарльзом Льюисом Тиффани и Джоном Янгом. Первый ее магазин был открыт на Манхэттене в 1853 году на углу Пятой авеню и 57 улицы. В настоящее время поблизости от него находится принадлежащий президенту США небоскреб Trump Tower. Офис компании расположен в Нью-Йорке.

В случае успешной сделки для LVMH это станет самым крупным в ее истории приобретением. Компания в настоящее время активно расширяет свое присутствие на американском рынке - несколько дней назад она открыла в Техасе свой завод. На церемонии присутствовал владелец LVMH французский миллиардер Бернар Арно и президент США Дональд Трамп. В своих интервью Арно неоднократно указывал на давние и тесные связи с Трампом.

Приобретение Tiffany позволит LVMH значительно усилить свои позиции в ювелирном секторе. В 2011 году LVMH уже купила известную итальянскую фирму Bulgari - размер сделки составил $5,2 млрд. Основными соперниками в сфере выпуска и торговли ювелирными изделиями для LVMH являются компании Cartier и Van Cleef & Arpels.

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