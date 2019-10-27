Применение новых стандартов судового топлива в водах России могут отложить до 2024 года

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия может отложить применение в своих территориальных водах новых правил Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) IMO-2020, касающихся состава судового топлива, до 2024 года. Об этом сообщил в воскресенье агентству Bloomberg глава Минэнерго РФ Александр Новак.

С 1 января 2020 года вводится запрет на использование топлива, содержание серы в котором превышает 0,5%. При этом Новак заявил, что рассчитывает добиться для России отсрочки на применение этих правил в территориальных водах до 2024 года, но в международных водах страна будет соблюдать запрет.

Новые стандарты "приведут к резкому росту цен на топливо для речных судов и судов класса "река - море", которые преимущественно работают в территориальных водах России", пояснил агентству Новак. Желание отсрочить внедрение новых стандартов призвано не допустить усиления финансового давления на российских судовладельцев.

Возможная отсрочка также коснется партнеров России по Евразийскому экономическому сообществу, то есть Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Как отмечает Bloomberg, российские нефтеперерабатывающие заводы пока не готовы перейти на производство топлива, которое удовлетворяет требованиям IMO-2020 - доля серы в большей части производимого в РФ судового топлива (флотского мазута) составила от 2,5% до 3,5%.