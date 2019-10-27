"Победа" повышает стоимость части авиабилетов на €5

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" в понедельник, 28 октября, вместе с переходом на зимнее расписание полетов повышает стоимость авиабилетов с вылетом из-за границы в Россию на €5 (более 350 рублей) в связи с отменой платной регистрации в зарубежных аэропортах.

Такое решение компания приняла в связи с решением Мосгорсуда, который 8 октября удовлетворил жалобу прокуратуры по иску об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах для пассажиров "Победы". Суд счел, что введение платы за регистрацию напрямую противоречит закону. Следовательно, лоукостер отказался от услуги платной регистрации при вылете из иностранных аэропортов.

Изначально "Победа" заявила, что планирует повысить стоимость авиабилетов на €25, итоговое повышение составит €5.

Платную регистрацию в зарубежных аэропортах лоукостер ввел осенью 2018 года. По данным лоукостера, более 90% клиентов "Победы" проходят самостоятельную онлайн-регистрацию.

В середине октября "Победа" повторно направила в Минтранс обращение исключить из федеральных авиационных правил обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту. Впервые с такой просьбой в адрес Минтранса "Победа" вышла в конце 2018 года. В Минтрансе, однако, считают, что существующее законодательство уже достаточно для того, чтобы обеспечить конкурентную среду в отрасли, что заставляет авиакомпании предлагать пассажиру лучшие условия, чем его конкурент и в итоге сказывается на стоимости авиабилетов.