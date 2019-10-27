Проекты "Газпрома", "Сибура" и "Таиф" могут получить льготы поддержки нефтегазохимии

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Отдельные проекты "Газпрома", "Сибура" и "Таиф" могут получить льготы от государства в рамках господдержки нефтехимических проектов. Об этом журналистам сказал заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин на брифинге по льготам для Арктики.

"Перечень проектов, которые опять же в высокой степени проработки находятся по этану [речь идет о перечне проектов, которые могут получить льготу по законопроекту об обратном акцизе на этан]. Это касается, соответственно, Амурского ГХК "Сибура", это проект ИНК [Иркутской нефтяной компании], это совместный проект Усть-Луга "Русхимальянса" и "Газпрома", это потенциально новые мощности, расширение, на "Таифе". Ну и вот сейчас вырисовывается с высокой долей вероятности, что может также Оренбургский кластер развиваться", - сказал он.

Министерства и ведомства долгое время ведут дискуссию о механизме ввода обратного акциза на сжиженные углеводородные газы (СУГ). От этого решения, в частности, зависит итоговая конфигурация Амурского газохимического комплекса "Сибура".