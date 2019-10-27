Бюджет от налогового маневра в нефтяной отрасли получит 2 трлн рублей за четыре года

ТАСС, 28 октября. Дополнительные доходы бюджета от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли составят 2 трлн рублей за четыре года при цене нефти от 40 долларов за баррель. Об этом заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов на брифинге по льготам для Арктики.

"До 2024 года, если цена нефти будет со следующего года, например, 40 (долларов за баррель - прим. ТАСС), то это будет 2 трлн рублей. Начиная с 2024 года, когда маневр завершится, то бюджет будет более защищен практически на 500 млрд рублей в год. Это немаленькая сумма при низких ценах на нефть", - сказал он.

Процесс завершения налогового маневра в нефтяной отрасли стартовал в начале 2019 года. До 2024 года будет обнулена экспортная пошлина на нефть при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Ранее Сазанов говорил, что дополнительные доходы федерального бюджета от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли за 6 лет составят не менее 1 трлн рублей при цене нефти от $40 за баррель, но допускал, что они могут составить и 1,3-1,6 трлн рублей.

Возмещение затрат нефтяникам

Государство будет компенсировать затраты на создание инфраструктуры в новой нефтегазовой провинции в Арктике только из дополнительных доходов бюджета при цене отсечения. Сейчас она составляет 42,4 доллара за баррель. Вычет по налогу на прибыль будет предоставляться только на фактически понесенные затраты.

"Есть условие, что если цена нефти ниже базовой цены на нефть, то вычета не будет. Базовая цена в бюджете установлена в 42,4 доллара за баррель, она индексируется каждый год. Вычет будет возникать только в том случае, если цена нефти будет выше базовой цены на нефть, записанной в бюджете", - сказал он.

При этом Сазанов отметил, что компания не сможет претендовать на компенсации, превышающие ее затраты на инфраструктуру, а базовые доходы бюджета не будут затронуты "ни при каком сценарии". Он также опроверг вероятность корректировки цены отсечения в бюджетном правиле для увеличения компенсаций. "Нет, это исключено, не обсуждалось даже", - сказал глава департамента.

В 2019 году цена отсечения в бюджетном правиле составляет $41,6 за баррель. В 2020 году эта показатель повыситься до $42,4 за баррель с учетом индексации.

Сазанов также прокомментировал, почему компенсация арктических льгот не является "квазифинансированием из ФНБ". "Если посмотреть традиционные проекты, то инфраструктура - это государство. Поэтому нельзя говорить, что это квазифинансирование из ФНБ - мы же дороги строим в других областях из дорожного фонда", - пояснил он. Вся эта инфраструктура затем перейдет на баланс государства, добавил он.

Новая провинция

Ранее в правительстве согласовали основные подходы по поддержке проектов в Арктике, где рентабельность добычи углеводородов возникает при цене нефти от 80 долларов за баррель. Минфин, Минэнерго и Минвостокразвития согласились, что арктические проекты могут быть внесены в новую, пятую категорию новой налоговой системы - налог на добавленный доход (НДД). Проекты получат нулевую ставку НДПИ в течение первых 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1%, а выход на полную ставку займет еще 5 лет. Также государство предоставит компаниям налоговый вычет из федерального налога на прибыль в части инфраструктурных затрат.

Сроки внесения законопроекта еще не известны, так как до 8 ноября необходимо устранить оставшиеся разногласия, говорил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

При этом замминистра энергетики Павел Сорокин, также присутствовавший на брифинге, добавил, что мораторий на новые преференции, действующий в России до завершения инвентаризации льгот, не коснется новой провинции на Таймыре, так как там нет еще окончательно оформленных запасов.