Минэнерго: добыча нефти в Арктике с льготами будет выгодна уже при цене $35-40 за баррель

ТАСС, 28 октября. Налоговые преференции для проектов добычи углеводородов в Арктике вместе с софинансированием строительства инфраструктуры сделают их рентабельными при цене нефти от $35-40. Об этом заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на брифинге по льготам для арктических проектов.

"Смотрите, налоговая система - пятая группа НДД (налог на добавленный доход - прим. ТАСС), плюс вычет на инфраструктуру - при реализации такой схемы в диапазоне $35-40 за баррель нефти проект будет рентабельный", - сказал Сорокин.

Однако вычет на инфраструктуру будет предоставляться только при цене нефти выше заложенной в бюджет, то есть на данный момент выше $42,4 за баррель.

"Если при $40 не будет вычета, инфраструктура дешевле не станет, тогда проекта тогда не будет. Эти шаги делаются, чтобы можно было привлечь инвестиции, показать рентабельность проекта. Сам по себе НДД без инфраструктурного вычета не даст достаточно доходов, чтобы его реализовать", - добавил замминистра.

Ранее в правительстве РФ согласовали основные подходы по поддержке проектов в Арктике, где добыча углеводородов становится рентабельной при цене нефти от $80 за баррель. Минфин, Минэнерго и Минвостокразвития согласились, что арктические проекты могут быть внесены в новую, пятую категорию новой налоговой системы - НДД. Проекты получат нулевую ставку НДПИ в течение первых 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1%, а выход на полную ставку займет еще 5 лет. Также государство предоставит компаниям налоговый вычет из федерального налога на прибыль в части инфраструктурных затрат.

По оценке участников рынка, в базовых налоговых условиях добыча углеводородов в Арктике привлекательна только при цене нефти выше $80 за баррель. Окончательные решения по поддержке проектов в Арктике должны быть приняты до 8 ноября.