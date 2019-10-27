ФНБ будет недополучать 50-60 млрд рублей в год из-за льгот для добычи в Арктике

ТАСС, 28 октября. Объем недополученных доходов Фонда национального благосостояния (ФНБ) из-за перенаправления этих средств на софинансирование затрат добывающих компаний в Арктике оценивается примерно в 50-60 млрд рублей в год. Об этом журналистам сообщил глава Департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов на брифинге по льготам для Арктики.

"Это максимум 50-60 млрд рублей. При сегодняшней цене около $60 за баррель это (недополученные нефтегазовые доходы ФНБ - прим. ТАСС) составит порядка 50-60 млрд рублей", - сказал он.

Сазанов напомнил, что окончательное решение по утверждению новой системы льгот остается за первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым. По его словам, также пока нет решения относительно софинансирования из бюджета геологоразведки новых территорий.

Всего, по оценке замминистра энергетики Павла Сорокина, освоение новой нефтегазовой провинции на Таймыре потребует 10 трлн рублей.

"Там ничего еще не существует. Это очень большие траты. Все в целом траты и подтверждение тех прогнозов, которые есть, на 100%. Траты могут составить 10 трлн рублей, из них только чуть больше половины - это бурение, остальное - это инфраструктура и обустройство месторождений", - сказал он.

Ранее в правительстве РФ согласовали основные подходы по поддержке проектов в Арктике, где добыча углеводородов становится рентабельной при цене нефти от $80 за баррель. Минфин, Минэнерго и Минвостокразвития согласились, что арктические проекты могут быть внесены в новую, пятую категорию новой налоговой системы - НДД (налог на дополнительный доход). Проекты получат нулевую ставку НДПИ в течение первых 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1%, а выход на полную ставку займет еще пять лет. Также государство предоставит компаниям налоговый вычет из федерального налога на прибыль в части инфраструктурных затрат.

Минфин РФ предлагает предоставлять проектам добычи углеводородов в Арктике вычет по налогу на прибыль для компенсации затрат на инфраструктуру сроком на десять лет начиная с 2020 года, добавил Сазанов.

"Будет установлено протоколом. Мы предлагаем десять лет. С 2020 года", - сказал он.

Ванкор, еще Ванкор

Сазанов также пояснил, что налоговые преференции для арктических проектов не будут распространяться на Ванкорский кластер месторождений "Роснефти", так как географически он находится южнее полуострова Таймыр, для которого и создается система льгот. "Мы говорим о новой нефтегазовой провинции. Ванкорский кластер Роснефти к ней никакого отношения не имеет. Это только Таймырский полуостров", - сказал он.

Чиновник пояснил, что у "Восток Ойл", совместного предприятия "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова, есть ряд месторождений на Таймыре, но запасы по ним еще не подтверждены. Сазанов пояснил, что если "Восток Ойл" вложится в создание инфраструктуры на Таймыре, то он может получить вычет и по Ванкору.

По данным газеты "Коммерсант", Минвостокразвития в октябре уже внесло в правительство инициативу о льготах только для совместного проекта "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова "Восток ойл". В ней, в частности, предлагается обнуление НДПИ для новых проектов "Роснефти" (Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения Ванкорского кластера, последние два уже разрабатываются), налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти) на сумму инвестиций и другие послабления.