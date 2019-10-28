ЦБ отозвал лицензию у страховой компании "Стерх"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Банк России приказом от 27 октября 2019 года отозвал лицензию на осуществление страхования у акционерного общества "Страховая компания "Стерх", следует из сообщения регулятора, опубликованного в понедельник.

Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.

"В связи с отзывом лицензий акционерное общество "Страховая компания "Стерх" обязано принять... решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям. Акционерное общество "Страховая компания "Стерх" не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей, перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров", - говорится в сообщении.

АО СК "Стерх" - универсальная страховая компания. Региональная сеть включает 35 филиалов в Республике Саха (Якутия) и по одному филиалу в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Казани и Краснодаре. Головной офис компании находится в Якутске. Ее акционерами выступает ряд юридических лиц, среди которых наибольшей долей в уставном капитале владеют Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (65,33%), АО "Республиканская инвестиционная компания"(17,34%) и АО "РИК Плюс" (14,83%).