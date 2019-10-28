Угольный холдинг планирует вложить в модернизацию сибирских элеваторов более 1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Компания ТД "Восточный поток" (входит в АО "Кузбассразрезуголь"), реализующая инвестпроект "Восточные зерновые ворота" по организации зернового коридора из Сибири на Дальний Восток для экспорта зерна в страны АТР, планирует в 2021 году приступить к модернизации четырех сибирских элеваторов, а также одного элеватора в Амурской области, инвестиции составят около 1,1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил замгендиректора по финансовым вопросам Торгового дома "Восточный поток" Алексей Постригайло.

"К элеваторам мы будем готовы подойти в 2021 году, мы модернизируем пять элеваторов, четыре из которых в Сибири и один как минимум, в Амурской области. Объем инвестиций порядка 18 млн долларов, это более 1,1 млрд рублей. Рассматриваем, прежде всего, Новосибирскую область, Алтайский и Красноярский край, готовы рассматривать и Омскую область", - рассказал Постригайло.

ООО "ТД "Восточный поток" является управляющей компанией по реализации инвестпроекта "Мультимодальный транспортный коридор "Восточные зерновые ворота". В состав проекта, кроме строительства элеваторов в Сибирском федеральном округе, входит строительство трех очередей специализированного зернового терминала в морском порту в бухте Троицы (Приморский край) мощностью перевалки до 10 млн тонн в год, приобретение специализированного железнодорожного подвижного состава, инновационных вагонов типа хоппер специально для работы на восточном направлении.

Реализация проекта предполагает значительный рост поставок сельхозпродукции для производителей Дальневосточного и Сибирского федерального округов на экспортный рынок, в первую очередь, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В качестве основных грузообразующих территорий для создания экспортных коридоров компания рассматривает Красноярский край, Амурскую область, Кемеровскую, Новосибирскую, Иркутскую области, а также Республику Алтай и Республику Хакасию. Проект планируется реализовать в три этапа. В настоящее время заканчивается строительство зернового терминала в порту в бухте Троицы (МПБТ), международном морском порту в поселке Зарубино Хасанского района Приморского края.

По словам Постригайло, в настоящее время компания находится в поиске партнеров, планируется модернизировать мощности действующих предприятий, однако, рассматривается и возможность строительства новых. Кроме того, планируется создать железнодорожную инфраструктуру на модернизируемых элеваторах. По словам собеседника агентства, всего ТД "Восточный поток" рассчитывает увеличить емкость сибирских элеваторов на около 350 тыс. тонн единовременного хранения.