Урожай зерна в Забайкалье из-за летней засухи снизился на 43%

ЧИТА, 28 октября. /ТАСС/. Сбор урожая завершился в Забайкальском крае. Из-за летней засухи аграрии собрали лишь 105 тыс. тонн зерна - на 43% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил в понедельник министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.

В конце июля - начале августа режим ЧС из-за засухи ввели в четырех районах на юго-востоке Забайкалья. По данным краевого Минсельхоза, жаркая и сухая погода уничтожила посевы зерновых культур, преимущественно пшеницы. Ущерб составил 218,2 млн рублей.

"У нас завершился сбор урожая. Из-за летней засухи собрано лишь 105 тыс. тонн зерновых культур, 12 тыс. тонн рапса. Напомню, что практически 40 тыс. гектаров посевов были списаны", - сказал Бочкарев на оперативном совещании исполнительных властей региона.

Министерство контролирует выплату компенсаций пострадавшим. Однако Бочкарев отметил, что лишь половина пострадавших хозяйств (24 из 48) застраховали посевы. Выплата компенсаций тем, кто не оформил страховку, не положена, но краевой Минсельхоз намерен через полпредство президента в Дальневосточном федеральном округе обсудить эту проблему.

В 2018 году аграрии в Забайкальском крае собрали рекордный урожай зерновых культур - свыше 185 тыс. тонн зерновых, 24 тыс. тонн маслосемян рапса.