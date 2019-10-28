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Новое грузопассажирское судно "Камчатка-2" прибыло в Петропавловск-Камчатский

"Камчатка-2" будет работать на переправах Пенжинского района региона в 2020 году
Грузопассажирское судно "Камчатка-2" Правительство Камчатского края
Описание
Грузопассажирское судно "Камчатка-2"
© Правительство Камчатского края

ТАСС, 28 октября. Второе новое судно для перевозки пассажиров и грузов доставлено на Камчатку из Приморского края. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

На прошлой неделе власти Камчатского края сообщали о том, что строительство двух судов для региона завершено. Первое судно "Камчатка" в середине октября было доставлено в село Тиличики Олюторского района на Камчатке, в этом году оно начинает выполнять рейсы по маршруту Тиличики - Корф (село в Олюторском районе). "Камчатка-2" следовала в Петропавловск-Камчатский на борту сухогруза "Николай Ахромеев". Оба судна строились в Приморском крае по заказу Камчатки, общая стоимость строительства составила 140 млн рублей из бюджета региона.

"Это второе судно проекта ПР20170Б "Камчатка", доставленное на полуостров с начала года. Строительство барж этой серии велось под непрестанным контролем правительства Камчатского края", - приводятся слова заместителя председателя правительства края Юрия Зубаря. "Камчатка-2" начнет работу на переправах Пенжинского района (север региона) в навигацию 2020 года.

Работа по обновлению флота в Камчатском крае началась по поручению губернатора региона Владимира Илюхина несколько лет назад. Судно "Камчатка-2" стало уже третьим, построенным для нужд жителей полуострова за это время. При этом на верфях Приморского края продолжается строительство еще трех судов для региона.

Суда "Камчатка" и "Камчатка-2" имеют по два двигателя мощностью по 300 лошадиных сил. С их помощью увеличивается максимальная скорость движения до 10 узлов. Благодаря размеру палубы на ней можно перевозить легковые и грузовые автомобили, а также грузы длиной до 24 м. Каждое судно может вместить 40 т груза и 25 пассажиров.

Теги
РоссияКамчатский край
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