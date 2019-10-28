Предложения по маркировке алмазов вынесут на набсовет "Алросы"

ТАСС, 28 октября. Власти Якутии, которая является одним из основных акционеров алмазодобывающей "Алросы", совместно с менеджментом компании готовят предложения по маркировке алмазов для вынесения их на наблюдательный совет. При этом "Алросе" следует маркировать именно натуральные камни, считает глава республики Айсен Николаев.

В среду в рамках саммита Россия - Африка в Сочи вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев выразил мнение, что обязательная маркировка искусственных алмазов позволит защитить спрос на натуральные камни, разделив эти рынки.

"Я считаю, мы должны маркировать в первую очередь природные алмазы для того, чтобы каждый алмаз, добытый из недр земли, был уникален, был отличающимся от любого другого алмаза, и как раз это [нужно] сделать главной ценностью. В этой части мы как основные акционеры будем с правительством РФ через наблюдательный совет такие решения продвигать, и с менеджментом компании мы такую работу подготовительную ведем", - сказал Николаев ТАСС.

Глава Якутии добавил, что поддерживает инициативу Трутнева. По его словам, важно учитывать и детально рассматривать угрозы, существующие на рынке. При этом Николаев выступает за маркировку именно натуральных камней.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия, 25%) и улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.