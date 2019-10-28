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Предложения по маркировке алмазов вынесут на набсовет "Алросы"

Глава Якутии Айсен Николаев считает, что компании следует маркировать именно натуральные камни

ТАСС, 28 октября. Власти Якутии, которая является одним из основных акционеров алмазодобывающей "Алросы", совместно с менеджментом компании готовят предложения по маркировке алмазов для вынесения их на наблюдательный совет. При этом "Алросе" следует маркировать именно натуральные камни, считает глава республики Айсен Николаев.

В среду в рамках саммита Россия - Африка в Сочи вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев выразил мнение, что обязательная маркировка искусственных алмазов позволит защитить спрос на натуральные камни, разделив эти рынки.

"Я считаю, мы должны маркировать в первую очередь природные алмазы для того, чтобы каждый алмаз, добытый из недр земли, был уникален, был отличающимся от любого другого алмаза, и как раз это [нужно] сделать главной ценностью. В этой части мы как основные акционеры будем с правительством РФ через наблюдательный совет такие решения продвигать, и с менеджментом компании мы такую работу подготовительную ведем", - сказал Николаев ТАСС.

Глава Якутии добавил, что поддерживает инициативу Трутнева. По его словам, важно учитывать и детально рассматривать угрозы, существующие на рынке. При этом Николаев выступает за маркировку именно натуральных камней.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия, 25%) и улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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